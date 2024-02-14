МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мясо и птица в России в январе подешевели на 0,47%, куриные яйца — на 1,81%, а в целом продовольственная инфляция за январь составила 1,26%, следует из данных Росстата. Иран выразил готовность поставлять куриные яйца в Россию

Если не учитывать плодоовощную продукцию, продовольственные товары за январь стали дороже на 0,43%; сама же плодоовощная продукция сезонно выросла в ценах на 7,3%, а непродовольственные товары в течение января подорожали на 0,47%.

"Подешевели (в январе — ред.): куры охлажденные и мороженые (минус 2,5%), яйца куриные (минус 1,8%), крупа гречневая (минус 1,1%), свинина (минус 0,7%), окорочка куриные (минус 0,6%), сахар-песок, пшено, икра лососевых рыб отечественная (минус 0,5%), кофе (минус 0,3%), чай черный (минус 0,2%), сосиски, сардельки (минус 0,1%)", — перечисляет Росстат.

Хлеб и хлебобулочные изделия в течение января подорожали на 0,7%, крупа и бобовые — на 0,2%, макаронные изделия — на 0,27%, подсолнечное и сливочное масло — на 0,18% и на 1,78%, молоко и молочная продукция — на 0,75%.

Статведомство указывает на сезонное подорожание в январе отдельных видов плодоовощной продукции: огурцов — на 20,1%, капусты — на 15,2%, винограда — на 13,6%, помидоров — на 10,6%. Цена на морковь выросла на 9,1%, на свеклу на 8,8%, на картофель — на 8%. Между тем, снизились цены на апельсины (минус 5,3%) и на лимоны (минус 3,4%).

В пределах 1,1% выросли цены на мясные консервы для детского питания, на хлопья из злаков (сухие завтраки), а также на детский творожок и творожные сырки, глазированные шоколадом, а также и на сам шоколад.