МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 6 по 12 февраля немного ускорилась и составила 0,21%, следует из публикации Росстата. Инфляция в Великобритании в январе осталась на уровне декабря

В период с 30 января по 5 февраля инфляция была на уровне 0,16%.

"За период с 6 по 12 февраля 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,21%, с начала февраля – 100,32%, с начала года – 101,18%", — говорится в документе.

Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 6 по 12 февраля подорожали: зубные пасты — на 0,8%, туалетное мыло — на 0,56%, туалетная бумага — на 0,4%, зубные щетки, сухие корма для домашних животных и детские подгузники — на 0,2%, хозяйственное мыло — на 0,15%. Снизились цены на спички — на 0,1%.

Электро- и бытовая техника на неделе с 6 по 12 февраля подорожала. Смартфоны прибавили в цене 0,3%, электропылесосы и телевизоры — на 0,2%. Стоимость нового отечественного автомобиля не изменилась, иностранный — подешевела на 0,1%. Цены на бензин автомобильный в среднем практически не изменились, дизельное топливо – снизилось на 0,1%.

Росстат в отчетный период также зафиксировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности подорожал корвалол и аллохол — на 0,8%, анальгин и средство от кашля "Ренгалин" — на 0,5%, комбинированные анальгетики — на 0,3%. Противовирусный препарат "Эргоферон" подешевел на 0,6%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом выросла на 8,2%.