МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Отпускные цены на целый ряд социально значимых продуктов в РФ в январе снижались, среди них — гречка, рис, подсолнечное масло, рыбные консервы и вермишель, сообщает Минсельхоз. Цены на газ в Европе снижаются на фоне благоприятной погоды

"За последний месяц наблюдается снижение отпускных цен на ряд социально значимых продуктов. В том числе на рис, подсолнечное масло, вермишель, рыбные консервы и другие товары", — сказано в сообщении.

Особенно в министерстве отметили снижение отпускной стоимости гречневой крупы: за месяц она подешевела на 8,3%, а к соответствующей дате прошлого года — на 22%. "Такая динамика обусловлена высоким урожаем гречихи в прошлом году, который полностью закрывает потребности российских переработчиков в доступном сырье", — пояснили в ведомстве.

В свою очередь цены производителей на куриные яйца за прошедшую неделю показали околонулевую динамику — как и в розничном сегменте. В частности, отпускная стоимость яиц первой категории на 14 февраля составляет 91,67 рубля за десяток, второй категории – 80,96 рубля.

"В настоящее время отечественные предприятия продолжают стабильно работать, чтобы удовлетворить растущий спрос. Кроме того, на внутренний рынок поступают импортные яйца по нулевой пошлине. Отпускные цены на куриное мясо за последний месяц снизились на 2%, что оказывает влияние и на потребительскую стоимость этой продукции", — добавили в пресс-службе Минсельхоза.

Росстат ранее сообщил, что мясо и птица в России в январе подешевели на 0,47%, куриные яйца — на 1,81%, а в целом продовольственная инфляция за январь составила 1,26%.