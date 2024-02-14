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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240214/843071678.html
Инфляция в Аргентине в январе превысила 20 процентов
Макроэкономика
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Инфляция в Аргентине в январе составила 20,6% по отношению к декабрю, оставаясь одной из самых высоких в Латинской Америке, следует из данных Национального института статистики... ПРАЙМ, 14.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, аргентина, инфляция
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в январе составила 20,6% по отношению к декабрю, оставаясь одной из самых высоких в Латинской Америке, следует из данных Национального института статистики.
"Потребительские цены в январе 2024 года выросли на 20,6% по отношению к декабрю, в годовом выражении рост составил 254,2%", — говорится в докладе.
Институт отмечает, что семья из четырех человек должна иметь доход в 596 823 тысячи песо (примерно 600 долларов), чтобы не считаться бедной. Между тем, средняя зарплата в Аргентине составляет 300 тысяч песо.
Инфляция в Аргентине в 2023 году показала худший результат за более чем 30 лет — по итогам 12 месяцев она составила 211,4%.