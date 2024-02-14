БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в январе составила 20,6% по отношению к декабрю, оставаясь одной из самых высоких в Латинской Америке, следует из данных Национального института статистики. Недельная инфляция в России составила 0,21 процента

"Потребительские цены в январе 2024 года выросли на 20,6% по отношению к декабрю, в годовом выражении рост составил 254,2%", — говорится в докладе.

Институт отмечает, что семья из четырех человек должна иметь доход в 596 823 тысячи песо (примерно 600 долларов), чтобы не считаться бедной. Между тем, средняя зарплата в Аргентине составляет 300 тысяч песо.

Инфляция в Аргентине в 2023 году показала худший результат за более чем 30 лет — по итогам 12 месяцев она составила 211,4%.