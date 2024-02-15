МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил выделять до 2030 года не менее 25 миллиардов рублей ежегодно на победителей конкурса проектов комфортной городской среды.

Поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин поделился впечатлениями от интервью с Такером Карлсоном

"Правительству Российской Федерации: <…> предусматривать до 2030 года включительно в федеральном бюджете бюджетные ассигнования на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при поощрении победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в размере не менее 25 миллиардов рублей ежегодно", — указывается в публикации.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Проект направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств.

Его цель состоит в повышении комфортности городской среды и сокращении городов с неблагоприятной средой в два раза.

Также проект рассчитан на привлечение участия граждан к созданию комфортных условий жизни.