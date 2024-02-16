ВАШИНГТОН, 16 фев — ПРАЙМ. Украина никогда не сможет возвратить Соединенным Штатам направленные на ее нужды деньги, а выделение киевским властям нового финансирования повлечет лишь гибель украинцев и отсрочку мирного соглашения, которое будет достигнуто так или иначе, заявил в социальной сети X американский журналист Такер Карлсон. Путин поделился впечатлениями от интервью с Такером Карлсоном

Репортер тем самым прокомментировал инициативу сенатора Линдси Грэма, который, в частности, высказал предложение одолжить Киеву 60 миллиардов долларов из дополнительных бюджетных ассигнований, а не отдавать их безвозмездно.

"Это мошенничество. Украина никогда не вернет долги, и мы никогда не заставим их это сделать", — категорично указал Карлсон.

Журналист увидел в подобной инициативе "лишь более бесчестный способ отправить в регион еще больше не подлежащего учету оружия, отсрочить неизбежное мирное соглашение и отправить на гибель принудительно призванных украинцев, некоторые из которых почти являются ровесниками сенатора Грэма".

"Было бы проще, если бы он присоединился к ним на поле битвы", — подчеркнул Карлсон.

В ночь на 9 февраля журналист выложил большое видеоинтервью с президентом России Владимиром Путиным. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и взаимоотношениям России с Соединенными Штатами, НАТО и Западом. Карлсон опубликовал интервью на своем сайте, после чего разместил его в соцсети X и на YouTube. Интервью в соцсети X набрало уже более 202 миллионов просмотров. Количество просмотров видео в YouTube превысило 17 миллионов просмотров.

Ранее Москва направила странам Североатлантического альянса ноту по поводу поставок вооружений Киеву. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, будут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что Соединенные Штаты и НАТО участвуют в конфликте на Украине напрямую, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".