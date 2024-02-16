ВЛАДИВОСТОК, 16 фев — ПРАЙМ. Товарооборот субъектов Дальневосточного федерального округа со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году вырос более чем на 10% — до 47 миллиардов долларов, сообщил журналистам во Владивостоке врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. В Госдуму внесли проект о создании международных ТОР на Дальнем Востоке

"Цифра наша такая — 47 миллиардов (долларов — ред.). Это рост… больше чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Лидирует здесь Китай – 72% от этого количества", — сказал Давыдов.

Он отметил, что в целом по РФ стояла задача достичь товарооборота с Китаем в 200 миллиардов долларов, ее перевыполнили.

"И перспективы роста неплохие. Год для Дальнего Востока начался неплохо. Сейчас спад из-за китайского Нового года, когда замедляется торговля. Были шторма здесь, корабли стояли. Теперь они как раз разгружаются, это помогает плавно, ритмично эту паузу (с китайским Новым годом — ред.) заполнять. Перспективы хорошие, и глобальный разворот на Восток состоялся", — добавил Давыдов.

ПАССАЖИРОПОТОК С КНР

Пассажиропоток российского Дальнего Востока с КНР пока не достиг допандемийных значений, в 2023 году он составил менее 2 миллионов человек, сообщил Давыдов.

"Не достигли пока допандемийных значений (пассажиропотока — ред.). Не с начала года в прошлом году запустили движение… Меньше 2 миллионов пока пассажиропоток по Дальнему Востоку. В 2019 году, до пандемии, было максимум 4,7 миллиона. Мы готовы помогать пограничникам, не чинить препятствий людям, которые хотят пересекать границу", — отметил Давыдов.

Он также рассказал, что отмечаются "определенные тенденции к восстановлению "помогаечного" бизнеса". "Можно наблюдать: стоит автобус и так называемые туристы, которые перевозят чемоданы через пункт пропуска", — добавил Давыдов.

"Помогайки" — туристы, которые помогают провозить товар для закупщиков через границу. Россияне едут в КНР за символическую плату, в обмен вывозят в РФ до 50 килограммов товаров — в основном, одежду. Такая практика была распространена в приграничных с КНР регионах Дальнего Востока до пандемии.

ТОВАРООБОРОТ ТАМОЖЕН

Товарооборот таможен на Дальнем Востоке в 2023 году вырос на 11%, до 211 миллионов тонн, число ввезенных контейнеров на импорт увеличилось на 14%, сообщил Давыдов. Хуснуллин рассказал о поддержке льготной ипотеки в ДФО и в новых регионах

"Раз товарооборот растет, таможня справляется. На 11% рост — 211 миллионов тонн. Но мы свою работу больше считаем не по тоннам, а по обработанным импортным контейнерам. Здесь 669 тысяч контейнеров было ввезено на импорт, это на 14% больше, чем в предыдущем году", — сказал Давыдов.

Он отметил, что в 2023 году на Дальнем Востоке собрано 1 триллион 58 миллиардов рублей таможенных платежей.

"Это исторический рекорд. Это говорит о том, что разворот российской внешней торговли на Дальний Восток и на юг состоялся. Таможенные органы делают все, чтобы обеспечить быстрое отправление товаров в дальневосточных пунктах пропуска и портах", — отметил Давыдов.

ЭКСПОРТ РЫБЫ

Дальний Восток в 2023 году более чем на 10% увеличил объемы экспорта рыбы и морепродуктов — до 1,8 миллиона тонн, сообщил Давыдов.

"Основные покупатели нашей рыбы — Китай, Корея. Япония чуть-чуть осталась. Что касается объемов — объемы выросли. У нас почти на 4 миллиарда (долларо — ред.в) дальневосточный оборот экспорта рыбы и морепродуктов, в тоннаже 1,8 миллиона тонн. Рост (по объему по сравнению с 2022 годом — ред.) заметный — больше 10%", — сказал Давыдов.

Он отметил, что РФ обладает товарами, без которых человечество прожить не может.

"Те станы, которые заботятся о своем будущем, развивают торговлю с нами. Это как раз страны Азиатско-Тихоокеанского региона, практически все", — добавил Давыдов.