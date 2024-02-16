МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Власти Украины обсуждают возможность введения специального налога, после уплаты которого уехавшим гражданам позволят вернуться в страну, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, отвечая на вопрос, как привлечь уехавших за границу украинцев к финансовой поддержке страны или вернуть их обратно. В Германии обнаружили поддельных "украинцев"

По его словам, это послужит "добровольной формой уплаты в обмен на право вернуться" для тех, кому не безразлична судьба народа и страны, которая "что-то дала" гражданину.

"Здесь может сработать не принуждение, а стимул. Мы с коллегами в шутку называем это между собой введением "налога на совесть". Ты можешь не возвращаться и не платить налоги на Украине, полностью интегрировавшись в другое общество", — пояснил депутат.

Наталуха добавил, что возможность вернуться, заплатив такой налог, предоставят, в частности. гражданам, покинувшим страну незаконно. Вместе с тем, добавил депутат, многие его "друзья, которые воюют", предлагают конфисковать у таких людей все имущество.

"Надо искать эту опцию, и сейчас это обсуждается прямо на уровне дискуссии", — сказал он, не уточнив предполагаемый размер налога.