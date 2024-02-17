МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что победа России в украинском конфликте обернется для Евросоюза серьезными потерями, перекрывающими их нынешние расходы на Киев. Соответствующее мнение высказано в официальном аккаунте главы правительства в соцсети X. "Не могли поверить глазам". Поступок беженцев с Украины шокировал немцев

"Что, если Путину это удастся? Последствия были бы для нас гораздо дороже, чем наша помощь Украине — во всех отношениях. Вот почему я сегодня с Владимиром Зеленским подписал соглашение, в котором мы обещаем нашу долгосрочную поддержку", — говорится в посте.

В комментариях подвергли Шольца критике. "Канцлер! На ваш риторический вопрос есть ответ: Путин добьется тем большего успеха, чем дольше продлятся боевые действия и чем позже вы и остальной западный мир вспомнят о достоинствах дипломатии", — указал Маркус Кролл.

"На Украине немецкие налоговые деньги растрачиваются ради экономических интересов США", — подчеркнул Ларс Розенбаум.

"Вот как бы говорил сегодня Гитлер", — написал пользователь Marcelo.

Накануне Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Документ согласовали в ходе визита Зеленского в Берлин.