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https://1prime.ru/macroeconomics/20240217/843098971.html
Шольц заявил о неприемлемых для Запада последствиях победы России
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что победа России в украинском конфликте обернется для Евросоюза серьезными потерями, перекрывающими их нынешние расходы на Киев. Соответствующее... ПРАЙМ, 17.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что победа России в украинском конфликте обернется для Евросоюза серьезными потерями, перекрывающими их нынешние расходы на Киев. Соответствующее мнение высказано в официальном аккаунте главы правительства в соцсети X.
"Что, если Путину это удастся? Последствия были бы для нас гораздо дороже, чем наша помощь Украине — во всех отношениях. Вот почему я сегодня с Владимиром Зеленским подписал соглашение, в котором мы обещаем нашу долгосрочную поддержку", — говорится в посте.
В комментариях подвергли Шольца критике. "Канцлер! На ваш риторический вопрос есть ответ: Путин добьется тем большего успеха, чем дольше продлятся боевые действия и чем позже вы и остальной западный мир вспомнят о достоинствах дипломатии", — указал Маркус Кролл.
"На Украине немецкие налоговые деньги растрачиваются ради экономических интересов США", — подчеркнул Ларс Розенбаум.
"Вот как бы говорил сегодня Гитлер", — написал пользователь Marcelo.
Накануне Украина и Германия подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Документ согласовали в ходе визита Зеленского в Берлин.