МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Умер командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота Магомедали Магомеджанов, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты Дагестана. Зеленский нашел виновных в отходе ВСУ из Авдеевки

Гвардии полковник скончался 14 февраля в госпитале Севастополя от ранений, полученных в ходе боевых действий.

Магомеджанов на СВО занимал должность заместителя командующего 18-й армии.

Как рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, Магомеджанов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, начал службу в морской пехоте. На Кавказе он командовал 77-ой отдельной бригадой в 177-ом отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, позже выполнял боевые задачи на территории Сирии. Последние два года участвовал в спецоперации.

"Он берег каждого из них и даже своей смертью спас жизни многих молодых ребят. Сам же всегда был на переднем крае", — подчеркнул Меликов, выразив соболезнование родным и близким Магомеджанова.

Офицера похоронили с воинскими почестями в его родном селе Хлют Рутульского района.