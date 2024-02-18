2024-02-18T05:30:16+03:00
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Замкомандующего 18-й армии умер в Севастополе от полученных ранений
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Умер командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота Магомедали Магомеджанов, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты... ПРАЙМ, 18.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, сво, дагестан, вооруженные силы рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Умер командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота Магомедали Магомеджанов, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты Дагестана.
Гвардии полковник скончался 14 февраля в госпитале Севастополя от ранений, полученных в ходе боевых действий.
Магомеджанов на СВО занимал должность заместителя командующего 18-й армии.
Как рассказал глава Дагестана Сергей Меликов, Магомеджанов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, начал службу в морской пехоте. На Кавказе он командовал 77-ой отдельной бригадой в 177-ом отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, позже выполнял боевые задачи на территории Сирии. Последние два года участвовал в спецоперации.
"Он берег каждого из них и даже своей смертью спас жизни многих молодых ребят. Сам же всегда был на переднем крае", — подчеркнул Меликов, выразив соболезнование родным и близким Магомеджанова.
Офицера похоронили с воинскими почестями в его родном селе Хлют Рутульского района.