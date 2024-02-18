МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск согласился в соцсети X с высказанным миллиардером Дэвидом Саксом мнением о том, что в США лгут о положении Украины в конфликте, а также с тем, что вашингтонская политика — "верх безумия". Маск согласился с мнением о роли Запада в украинском конфликте

По словам Сакса, американцам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает. "Нам говорят, что война делает НАТО сильнее, хотя на самом деле она его истощает. Нам говорят, что самая большая проблема Украины — нехватка средств со стороны конгресса США, а на самом деле Запад не может производить достаточно боеприпасов — проблема, на решение которой понадобятся годы. Нам говорят, что Россия несет большие потери, тогда как на самом деле Украине не хватает солдат — еще одна проблема, которую не могут решить деньги", — подчеркнул миллиардер.

Американцам говорят, что мировое сообщество поддерживает Соединенные Штаты, "хотя на самом деле мировое большинство считает, что политика США является верхом безумия", добавил Сакс.

Также, по его словам, американцам говорят, что нет никакой возможности заключить мир, в то время как на самом деле Запад отверг многочисленные возможности урегулирования конфликта путем переговоров. "Нам говорят, что если Украина продолжит сражаться, она улучшит свою позицию на переговорах, хотя на самом деле условия станут намного хуже, чем те, которые уже были доступны и отвергнуты", — указал миллиардер.

"Точно", — прокомментировал Маск этот пост.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ясно, что до сих пор общество в США жило в полной информационной блокаде.