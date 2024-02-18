МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Все то, что происходит сейчас на украинском направлении, для России является вопросом жизни и смерти, это судьба страны, тогда как для Запада это лишь вопрос их тактического положения, заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста. Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону

"Я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны, — все, что происходит на украинском направлении. Для них это улучшение своего тактического положения. А для нас это судьба, это вопрос жизни и смерти", — подчеркнул российский президент.

Так глава государства ответил на вопрос об исторической части своего недавнего интервью американцу Такеру Карлсону.

"Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", — добавил президент.

По словам Путина, ту часть его интервью, где он говорит о зарождении российской государственности, западному зрителю воспринять будет непросто, однако важно, чтобы за рубежом могли понять, как мыслит Россия.

"На самом деле корни российской государственности, они, конечно, гораздо глубже. Но я дал наиболее известную теорию норманского происхождения. И то думаю, что для западного слушателя, зрителя, это было непросто — тем более для американцев. История США насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года. Поэтому я думаю, что для американской аудитории это было непросто понять. Но все-таки я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны — все, что происходит на украинском направлении", — пояснил он.

Глава государства также отметил, что норманская теория происхождения русского государства является лишь одной из теорий, и известный русский деятель Михаил Ломоносов, в частности, подвергал ее критике.

"И наверное, он прав в том, что на самом деле государственность российская зародилась раньше, поскольку уж если даже придерживаться нормандской теории — если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород уже существовал как минимум и имел возможность его пригласить", — подчеркнул Путин.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.