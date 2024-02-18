МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал в соцсети X освобождение Авдеевки российскими Вооруженными Силами — по его мнению, чем дольше будет продолжаться нынешняя тенденция, тем для Москвы будет лучше. 

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова прокомментировала освобождение Авдеевки

Маск ответил на пост миллиардера Дэвида Сакса, отметившего, что ВСУ потерпели в Авдеевке поражение, а российские силы наступают.

"Так что это не "патовая ситуация". Это часто используемое слово скоро затеряется в памяти, и появится новый нарратив", — указал Сакс.

"Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России", — отреагировал Маск.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгв доложил верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину о взятии российскими войсками Авдеевки.

В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. В ВСУ заявляли, что ситуация для украинских войск там хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.