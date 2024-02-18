МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал в соцсети X освобождение Авдеевки российскими Вооруженными Силами — по его мнению, чем дольше будет продолжаться нынешняя тенденция, тем для Москвы будет лучше. Захарова прокомментировала освобождение Авдеевки

Маск ответил на пост миллиардера Дэвида Сакса, отметившего, что ВСУ потерпели в Авдеевке поражение, а российские силы наступают.

"Так что это не "патовая ситуация". Это часто используемое слово скоро затеряется в памяти, и появится новый нарратив", — указал Сакс.

"Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России", — отреагировал Маск.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгв доложил верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину о взятии российскими войсками Авдеевки.

В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. В ВСУ заявляли, что ситуация для украинских войск там хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.