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Маск прокомментировал освобождение Авдеевки
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Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал в соцсети X освобождение Авдеевки российскими Вооруженными Силами — по его мнению, чем дольше будет продолжаться нынешняя... ПРАЙМ, 18.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал в соцсети X освобождение Авдеевки российскими Вооруженными Силами — по его мнению, чем дольше будет продолжаться нынешняя тенденция, тем для Москвы будет лучше.
Маск ответил на пост миллиардера Дэвида Сакса, отметившего, что ВСУ потерпели в Авдеевке поражение, а российские силы наступают.
"Так что это не "патовая ситуация". Это часто используемое слово скоро затеряется в памяти, и появится новый нарратив", — указал Сакс.
"Чем дольше это будет продолжаться, тем лучше будет для России", — отреагировал Маск.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгв доложил верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Путину о взятии российскими войсками Авдеевки.
В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. В ВСУ заявляли, что ситуация для украинских войск там хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года.