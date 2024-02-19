2024-02-19T07:31:22+03:00
2024-02-19T07:31:22+03:00
2024-02-19T07:31:22+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240219/843104615.html
Украина рассказала, что сделает с сотнями подсанкционных российских активов
Макроэкономика
Новости
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Украина в настоящее время располагает 691-м российским активом, попавшим под санкции, которые она планирует продать, чтобы направить доходы на восстановление страны, заявил на... ПРАЙМ, 19.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, украина, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТОКИО, 19 фев — ПРАЙМ. Украина в настоящее время располагает 691-м российским активом, попавшим под санкции, которые она планирует продать, чтобы направить доходы на восстановление страны, заявил на проходящей в Токио японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль.
"Мы планируем продажу попавших под санкции активов (РФ — ред.). В настоящее время мы располагаем 691-м таким активом", — отметил он.
В ходе своей речи Коваль не перечислил, о каких именно активах идет речь, однако на слайде презентации, которая демонстрировалась при его выступлении, значились ООО "Аэрок", ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Мотордеталь-Конотоп".