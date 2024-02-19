ТОКИО, 19 фев — ПРАЙМ. Украина в настоящее время располагает 691-м российским активом, попавшим под санкции, которые она планирует продать, чтобы направить доходы на восстановление страны, заявил на проходящей в Токио японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль. В Японии отменили видеопослание Зеленского на конференции

"Мы планируем продажу попавших под санкции активов (РФ — ред.). В настоящее время мы располагаем 691-м таким активом", — отметил он.

В ходе своей речи Коваль не перечислил, о каких именно активах идет речь, однако на слайде презентации, которая демонстрировалась при его выступлении, значились ООО "Аэрок", ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" и ООО "Мотордеталь-Конотоп".