2024-02-20T20:11:26+03:00
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2024-02-20T20:11:26+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240220/843123526.html
ВЭБ дал прогноз по инфляции на 2024 год
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Инфляция в России в этом году не достигнет цели в 4%, а сложится на уровне 5,3-5,5%, но это не станет драмой для экономики, заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Я... ПРАЙМ, 20.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, вэб.рф, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в этом году не достигнет цели в 4%, а сложится на уровне 5,3-5,5%, но это не станет драмой для экономики, заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.
"Я думаю, что инфляции в 4% в этом году не будет, по нашей оценке: 5,3-5,5%, но это не драма для экономики. Драма будет, если гайки закрутить посильнее", — сказал он в ходе второго российского форума финансового рынка.
Ранее Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%. Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в минувшую пятницу, для устойчивого возвращения инфляции к цели ЦБ потребуется поддерживать жесткие кредитно-денежные условия продолжительное время.
Она добавила, что политика регулятора позволит снизить инфляцию до 4-4,5% в этом году и закрепить ее на целевом уровне в дальнейшем.