МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в этом году не достигнет цели в 4%, а сложится на уровне 5,3-5,5%, но это не станет драмой для экономики, заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Инфляция давит, но рубль не сдается

"Я думаю, что инфляции в 4% в этом году не будет, по нашей оценке: 5,3-5,5%, но это не драма для экономики. Драма будет, если гайки закрутить посильнее", — сказал он в ходе второго российского форума финансового рынка.

Ранее Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%. Как отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в минувшую пятницу, для устойчивого возвращения инфляции к цели ЦБ потребуется поддерживать жесткие кредитно-денежные условия продолжительное время.

Она добавила, что политика регулятора позволит снизить инфляцию до 4-4,5% в этом году и закрепить ее на целевом уровне в дальнейшем.