МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России весной, когда ожидается ее пик, немного превысит январское значение в 7,4%, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. Заботкин оценил мнение о позитивном влиянии слабого рубля на бюджет страны

"Она будет немного выше, чем 7,4%, которую мы наблюдаем по итогам января. Годовая инфляция", — ответил он в кулуарах второго российского форума финансового рынка на вопрос, какой будет, по ожиданиям ЦБ, инфляция весной, когда прогнозируется ее пик.

В минувшую пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что пик месячной инфляции в РФ уже пройден осенью, годовой — может быть весной.