2024-02-20T20:15:28+03:00
2024-02-20T20:15:28+03:00
2024-02-20T20:15:28+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240220/843123558.html
Центробанк спрогнозировал пик инфляции в России в 2024 году
Макроэкономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Годовая инфляция в России весной, когда ожидается ее пик, немного превысит январское значение в 7,4%, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин. "Она будет немного... ПРАЙМ, 20.02.2024
банки, макроэкономика, финансы, экономика, новости, россия, инфляция, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России весной, когда ожидается ее пик, немного превысит январское значение в 7,4%, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.
"Она будет немного выше, чем 7,4%, которую мы наблюдаем по итогам января. Годовая инфляция", — ответил он в кулуарах второго российского форума финансового рынка на вопрос, какой будет, по ожиданиям ЦБ, инфляция весной, когда прогнозируется ее пик.
В минувшую пятницу глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что пик месячной инфляции в РФ уже пройден осенью, годовой — может быть весной.