МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал принятые литовским сеймом на прошлой неделе поправки к закону об акцизах, касающиеся сниженного с 304 до 13 евро за тонну акциза на сжиженный нефтяной газ (СНГ) и газообразные углеводороды, а также порядка использования маркированного дизеля, сообщает пресс-служба литовского президента. Индия в 2023 году вдвое нарастила закупки нефти и нефтепродуктов из России

"Я рад, что правящая коалиция, хотя и с опозданием, услышала голос общественности и признала, что допустила ошибку из-за внезапно повышенного акциза на нефтяной газ. Хорошо, что с помощью оппозиции удалось должным образом исправить эти ошибки акцизной политики правительства", — приводит пресс-служба слова Науседы.

С 1 марта 2024 года акциз на сжиженный нефтяной газ составит 13 евро за тонну вместо предыдущей налоговой меры в 304,1 евро за тонну, введенной с 1 января 2024 года. Поправки к закону об акцизах были приняты в результате протестов фермеров, поскольку до 2024 года ставка на сжиженный нефтяной газ была нулевая.

Кроме того, поправки к закону разрешают использовать маркированное дизельное топливо не только для сельскохозяйственной техники, но и для других транспортных средств, которые используются в сельскохозяйственной деятельности.

Ранее председатель Совета сельского хозяйства Литвы Игнас Хофманас заявил, что предлагаемая властями Литвы ставка акциза на СНГ не отвечает требованиям фермеров, поскольку она остается выше, чем в соседних странах. Он отметил, что ставка акциза на сжиженный нефтяной газ в Латвии вообще нулевая, а в Польше она составляет 13 евро. Он предупреждал, что если власти проигнорируют требования фермеров относительно размера акциза на СНГ, то они выйдут на еще одну акцию протеста.

В январе в Вильнюсе прошла акция протеста литовских фермеров, в ходе которой от политиков потребовали изменений в сфере сельского хозяйства. Фермеры выступали против аграрной политики правительства, повышения акциза на сжиженный нефтяной газ, обязанности восстанавливать многолетние луга, а также призвали к решению молочного кризиса и других проблем.

После этого правительство признало, что вступившее в силу в январе этого года требование использовать газойль только в сельхозтехнике существенно ограничило возможности агрокомпаний и фермеров использовать квоты на газойль, а сильное повышение акциза на сжиженный нефтяной газ слишком резко увеличило расходы предприятий и жителей, которые используют газ.