МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 6 по 12 февраля замедлилась до 0,11% с 0,21% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,29%, следует из публикации Росстата. ВЭБ дал прогноз по инфляции на 2024 год

"За период с 13 по 19 февраля 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала февраля – 100,43%, с начала года – 101,29%", — говорится в документе.

Как пишет Росстат, рост цен на плодоовощную продукцию в среднем за неделю составил 1,4%, в том числе огурцы подорожали на 2,5%, капуста — на 2,1%, свекла — на 1,8%, помидоры — на 1,6%. Бананы на неделе с 13 по 19 февраля прибавили в цене 1,1%, яблоки — 0,4%.

На отчетной неделе Росстат зафиксировал рост цен на ряд продуктов для детского питания — в частности, мясные консервы подорожали на 0,64%, фруктово-ягодные консервы — на 0,5%, сухие молочные смеси — на 0,45%. Выросли также цены на баранину, молоко и печенье — на 0,4%; на говядину, сливочное масло, соль — на 0,3%. Полукопченые и варено-копченые колбасы, творог, яйца, сахар и макаронные изделия подорожали на 0,2%; вареные колбасы, мороженая рыба, овощные консервы для детского питания, сметана, сыры, хлеб и мука — на 0,1%.

Снизились цены на гречку — на 0,6%; чай — на 0,5%; сосиски, сардельки и пшено — на 0,3%; маргарин — на 0,2%; мясо кур, подсолнечное масло и вермишель — на 0,1%.

Как следует из публикации Росстата, среди непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 13 по 19 февраля подорожали: пеленки для новорожденных — на 0,7%, спички — на 0,2% и туалетная бумага — на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты и щетки, а также на детские подгузники — на 0,3%, женские гигиенические прокладки — на 0,2%, сухие корма для домашних животных и туалетное мыло — на 0,1%.

Смартфоны и телевизоры на отчетной неделе снизились в цене — на 0,6% и 0,4% соответственно. Электропылесосы подорожали на 0,2%. Стоимость как нового отечественного автомобиля, так и иностранного не изменилась. Цены на автомобильный бензин в среднем практически не изменились, на дизельное топливо – снизились на 0,1%.

Росстат в отчетный период также зафиксировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, подорожал аллохол — на 0,6%; валидол, корвалол и поливитамины — на 0,4%. В то же время средство от кашля "Ренгалин" подешевело на 0,2%; комбинированные анальгетики, анальгин и противовирусный препарат "Эргоферон" — на 0,1%.

Рост стоимости авиаперелета экономическим классом замедлился до 0,1% с 8,2% неделей ранее.