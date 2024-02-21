МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России с 12 по 19 февраля снизилась на 0,1%, или на 6 копеек — до 64,79 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Туркмения начала производить дизтопливо "Hydro Plus", пишут СМИ

Неделей ранее средняя цена дизтоплива опустилась на 0,06%, или на 4 копейки — до 64,85 рубля за литр.

В то же время средняя цена бензина с 12 по 19 февраля замерла: в среднем он стоит так же, как и две недели назад — 54,64 рубля за литр. Что касается отдельных марок, то стоимость Аи-92 снизилась на 0,02%, или на 1 копейку — до 50,57 рубля за литр. Марка Аи-95 подешевела также на 0,02% (или на 1 копейку) — до 55,22 рубля за литр. При этом бензин Аи-98 подорожал на 0,02%, или на 1 копейку, до 68,63 рубля за литр. Общая инфляция в стране за отчетный период составила 0,11%.

Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 13 регионах России. Сильнее всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе — на 2,7%. В то же время рост цен был зафиксирован в 10 субъектах РФ. Больше всего бензин подорожал в Камчатском крае — на 0,8%.

Производство бензина в России за отчетный период снизилось на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей — до 851,7 тысячи тонн, дизтоплива — на 5,2%, до 1,594 миллиона тонн.

Доля потребления бензина марки Аи-98 и выше в общем объеме потребления бензина в России по итогам первой декады февраля снизилась до 12% с 15,5% по итогам 2023 года, сообщали ранее РИА Новости в Росстате. При этом доля марок Аи-92 и Аи-95 за тот же период выросла: доля Аи-92 – на 1,03 процентного пункта, до 44,97%, Аи-95 — на 2,38 процентного пункта, до 42,94%. Эти доли учитываются в расчетах инфляции и средних потребительских цен на бензин и пересматриваются в случае сильных скачков цен на товары.

В декабре оптовая стоимость нефтепродуктов в России значительно снизилась. Однако это не в полной мере отразилось в мелком опте, сообщала Федеральная антимонопольная служба. Также ФАС отмечала, что ряд нефтяных компаний не полностью следуют рекомендациям властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, что может нарушить регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах.