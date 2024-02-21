МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 19 февраля составила 7,57%, как и неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". ВЭБ дал прогноз по инфляции на 2024 год

"За неделю с 13 по 19 февраля 2024 года на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,11%, год к году темпы роста цен не изменились – 7,57%", — говорится в обзоре.

Как следует из документа, в сегменте продовольственных товаров цены на неделе с 13 по 19 февраля выросли на 0,25%. "На плодоовощную продукцию рост цен составил 1,35%. На остальные продукты питания цены выросли на 0,15%. Продолжило дешеветь мясо кур, на свинину цены также снизились. Замедлился рост цен на масложировую и хлебобулочную продукцию, на макаронные и крупяные изделия снижение цен ускорилось", — указывают авторы обзора.

В обзоре также отмечено, что в сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,04%; в сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг — рост цен замедлился до 0,07% с 0,58% неделей ранее на фоне резкого замедления роста стоимости на авиабилеты на внутренние рейсы.