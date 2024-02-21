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2024-02-21T23:34:26+03:00
2024-02-21T23:34:26+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240221/843136432.html
В ФРС раскрыли угрозу для экономики самих Соединенных Штатов
Макроэкономика
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Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США считает геополитические риски одной из угроз для экономической активности в самих Штатах, говорится в опубликованном отчете по... ПРАЙМ, 21.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США считает геополитические риски одной из угроз для экономической активности в самих Штатах, говорится в опубликованном отчете по итогам последнего заседания регулятора.
"Риски снижения для инфляции и экономической активности, отмеченные участниками, включали геополитические риски, которые могут привести к заметному снижению спроса, вероятным негативным побочным эффектам от более низкого роста в некоторых зарубежных экономиках", — указано в распространенном документе.
Кроме того, в ФРС также отметили риск того, что финансовые условия могут оставаться ограничительными слишком долго, или вероятность того, что ослабление балансов домохозяйств может способствовать более значительному, чем ожидалось, замедлению потребления.