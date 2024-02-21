ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США считает геополитические риски одной из угроз для экономической активности в самих Штатах, говорится в опубликованном отчете по итогам последнего заседания регулятора. ФРС не видит альтернатив доллару и считает, что санкции США его не ослабят

"Риски снижения для инфляции и экономической активности, отмеченные участниками, включали геополитические риски, которые могут привести к заметному снижению спроса, вероятным негативным побочным эффектам от более низкого роста в некоторых зарубежных экономиках", — указано в распространенном документе.

Кроме того, в ФРС также отметили риск того, что финансовые условия могут оставаться ограничительными слишком долго, или вероятность того, что ослабление балансов домохозяйств может способствовать более значительному, чем ожидалось, замедлению потребления.