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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240222/843149129.html
Хуснуллин заявил, что по М-12 до Казани уже проехали 3,6 миллионов раз
Макроэкономика
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Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что с момента открытия участка трассы М-12 "Восток" до Казани по ней проехали свыше 3,6 миллиона раз. 22 февраля президент РФ Владимир... ПРАЙМ, 22.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, россия, марат хуснуллин, м-12
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что с момента открытия участка трассы М-12 "Восток" до Казани по ней проехали свыше 3,6 миллиона раз.
22 февраля президент РФ Владимир Путин за рулем КАМАЗа прибыл из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток". Компанию главе государства в пути составил Хуснуллин.
"С момента открытия участка до Казани в декабре прошлого года зафиксировано уже более 3,6 миллиона проездов. Помимо экономии времени в пути, трасса дает серьезный мультипликативный эффект для развития территорий: это жилищное и коммерческое строительство, привлечение инвестиций, новые рабочие места и новые возможности для туризма", — написал Хуснуллин в Telegram-канале.
По его словам, параллельно идет развитие сопутствующей трассе инфраструктуры для комфорта водителей и пассажиров.