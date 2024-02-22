МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что с момента открытия участка трассы М-12 "Восток" до Казани по ней проехали свыше 3,6 миллиона раз. Путин после полета на Ту-160М сел за руль КамАЗа

22 февраля президент РФ Владимир Путин за рулем КАМАЗа прибыл из Казани на многофункциональную зону (МФЗ) дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 "Восток". Компанию главе государства в пути составил Хуснуллин.

"С момента открытия участка до Казани в декабре прошлого года зафиксировано уже более 3,6 миллиона проездов. Помимо экономии времени в пути, трасса дает серьезный мультипликативный эффект для развития территорий: это жилищное и коммерческое строительство, привлечение инвестиций, новые рабочие места и новые возможности для туризма", — написал Хуснуллин в Telegram-канале.

По его словам, параллельно идет развитие сопутствующей трассе инфраструктуры для комфорта водителей и пассажиров.