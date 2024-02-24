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2024-02-24T05:14:41+03:00
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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240224/843154545.html
Трампу надлежит уплатить 454 миллиона долларов по делу о мошенничестве
Макроэкономика
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Экс-президенту США Дональду Трампу с учетом процентов надлежит выплатить 454 миллиона долларов по проигранному гражданскому делу о мошенничестве, следует из постановления суда в... ПРАЙМ, 24.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, сша, дональд трамп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Экс-президенту США Дональду Трампу с учетом процентов надлежит выплатить 454 миллиона долларов по проигранному гражданскому делу о мошенничестве, следует из постановления суда в Нью-Йорке.
При оглашении приговора звучала сумма в 355 миллионов долларов, к которым при оформлении решения приплюсовали 9% с 11 мая 2022 года.
Неделю назад Трамп был признан виновным в завышении стоимости своих активов для получения кредитов на более выгодных условиях.
Сам экс-президент США намерен опротестовать приговор.