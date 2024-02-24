ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Экс-президенту США Дональду Трампу с учетом процентов надлежит выплатить 454 миллиона долларов по проигранному гражданскому делу о мошенничестве, следует из постановления суда в Нью-Йорке.

При оглашении приговора звучала сумма в 355 миллионов долларов, к которым при оформлении решения приплюсовали 9% с 11 мая 2022 года.

Неделю назад Трамп был признан виновным в завышении стоимости своих активов для получения кредитов на более выгодных условиях.

Сам экс-президент США намерен опротестовать приговор.