ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США столкнулись со сложностями в стремлении конфисковать замороженные Западом суверенные российские активы и вынуждены признать, что это не так просто, как могло показаться, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Я просто хочу донести, что это сложно и не так просто, как может показаться. У меня нет никаких новых объявлений", — сообщила она журналистам на вопрос о планах американской администрации конфисковать суверенные активы РФ.

По словам Жан-Пьер, после начала российской специальной военной операции Штаты вместе со своими западными союзниками смогли быстро заморозить порядка 300 миллиардов долларов суверенных российских активов. Однако, как отметила она, дальнейшие действия с этими средствами осложняются тем, что большинство активов хранятся в других странах, а не в США.

"Я не могу говорить за другие государства", — пояснила Жан-Пьер, комментируя отсутствие решения по данному вопросу.

В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС все еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии".

Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.