ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Китай обвинил Вашингтон в злоупотреблении методами "экономического принуждения, односторонности и запугивания" в связи с введением санкций против китайских компаний якобы за связи с Россией, говорится в заявлении посольства КНР в США.

"Китай выступает решительно против того, чтобы США, руководствуясь концепцией национальной безопасности, злоупотребляли своей властью для подавления китайских компаний. Введение США еще большего числа односторонних санкций в отношении китайских предприятий под предлогом их связей с Россией является типичным проявлением экономического принуждения, односторонности и запугивания", — говорится в поступившем РИА новости заявлении китайской дипмиссии.

Посольство призывает Вашингтон "срочно исправить свои ошибки и прекратить подавлять китайские компании". По заверению дипмиссии, Китай будет предпринимать необходимые меры для обеспечения законных прав и интересов своих компаний.

Ранее в пятницу администрация США опубликовала очередной пакет антироссийских санкций, помимо сотен российских физических и юридических лиц, в него вошли компании из КНР, ОАЭ и других стран.

В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.