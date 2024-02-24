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2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240224/843155009.html
МИД Германии решил переименовать украинскую столицу
Макроэкономика
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МИД Германии решил изменить написание название украинской столицы латиницей с Kiew на Kyjiw, говорится в аккаунте ведомства в соцсети X. Как поясняется, название поменяется в... ПРАЙМ, 24.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, германия, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. МИД Германии решил изменить написание название украинской столицы латиницей с Kiew на Kyjiw, говорится в аккаунте ведомства в соцсети X.
Как поясняется, название поменяется в служебном справочнике об иностранных государствах. Украинское написание Киева теперь используется в официальной документации Германии, отметили в МИД.
"Каталог стран актуален для органов власти и используется компаниями и многими другими организациями", — говорится в сообщении.
По линии МИД осуществляется постепенное изменение написание названия — что, в частности, касается веб-сайтов и вывесок посольств.