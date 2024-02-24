МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. МИД Германии решил изменить написание название украинской столицы латиницей с Kiew на Kyjiw, говорится в аккаунте ведомства в соцсети X. Байден созвонится с лидерами G7 и Зеленским по помощи Украине

Как поясняется, название поменяется в служебном справочнике об иностранных государствах. Украинское написание Киева теперь используется в официальной документации Германии, отметили в МИД.

"Каталог стран актуален для органов власти и используется компаниями и многими другими организациями", — говорится в сообщении.

По линии МИД осуществляется постепенное изменение написание названия — что, в частности, касается веб-сайтов и вывесок посольств.