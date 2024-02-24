МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В попытке заставить Россию прекратить спецоперацию на Украине НАТО может блокировать Калининградскую область, предположил американский военный эксперт, экс-заместитель министра обороны, издатель журнала Weapons and Strategy Стивен Брайен. Риск возрастает. Пушков прокомментировал планы поставить F-16 Киеву

По его мнению, НАТО "не в состоянии физически освободить Украину сухопутными силами", поскольку у альянса слишком мало солдат, и эта операция рискует оставить некоторые страны беззащитными, особенно Прибалтику.

На практике это означает, что если НАТО действительно применит прямую военную силу в украинском конфликте, то это будет авиация для бомбардировки российских военных позиций или, возможно, для нападения на Белоруссию, полагает автор.

"Другие предполагают, что союзники могут атаковать Приднестровье, отколовшуюся территорию вдоль восточной границы Молдавии. В Приднестровье есть российский гарнизон, но нет прямого сухопутного моста, по которому русские могли бы защитить эту территорию. Хотя Калининград очень сильно защищен, Приднестровье – нет", — отмечается в публикации.

Однако дилемма НАТО, подчеркнул Брайен, заключается в том, что не все члены альянса согласятся выполнить статью 5 договора, чтобы начать войну с Россией. Все они знают, что уже находятся на очень тонком льду, и им не хватает общественной поддержки для войны за Украину, констатирует эксперт.

При этом значительной части европейских лидеров уже предстоит избирательная кампания, напоминает он.

"Учитывая тот факт, что европейские арсеналы в основном исчерпаны, европейские сухопутные силы, кроме польских, в основном находятся в плохом состоянии, а европейская авиация переоценена, лучшей политикой НАТО будет попытаться найти способ поговорить с русскими, либо до, либо после распада Украины", — делает вывод Брайен.