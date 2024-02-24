МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский назвали конфискацию замороженных российских активов одним из приоритетов для "друзей Украины", пишет газета The Sun.

"Вот пять приоритетов для всех друзей Украины. Во-первых, финансирование. Во-вторых, оборудование и боеприпасы. В-третьих, обучение. В-четвертых, борьба с обходом санкций. И наконец, конфискация замороженных российских активов", — сказано в статье за авторством глав МИД.

В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран "Большой семерки" не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку не все страны Евросоюза поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первый транш помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро из одобренных ЕС 50 миллиардов поступят Киеву уже в марте.

С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.