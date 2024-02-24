МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Германия на текущий момент выделила около 32 миллиардов евро на помощь Киеву, речь идет о гуманитарной и военной помощи, а также прямом финансировании, заявило федеральное правительство ФРГ. В Германии заявили об отсутствии "союзнических обязательств" перед Украиной

"Позиция Германии ясна: мы будем поддерживать Украину так долго, как необходимо… Германия предоставила Украине помощь в размере около 32 миллиардов евро в виде гуманитарной помощи, прямого финансирования и оружия", — говорится в релизе правительства страны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро, на следующие годы выделены 6 миллиардов евро в виде обязательств.

Ранее сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла заявил, что ФРГ не имеет никаких "союзнических обязательств" перед Украиной, так как та не входит в состав ни НАТО, ни Евросоюза, добавив, что поставки вооружения не помогут Киеву одержать победу над Россией.

Ранее в МИД РФ заявили, что соглашения Киева с ФРГ, Францией и Британией в области безопасности уже окрестили "гарантиями безопасности", хотя о "гарантиях" в документах нет речи, "в них лишь констатируется то, что и так делается, ничего сверх этого Киеву никто не обещает".