2024-02-24T19:03:00+03:00
2024-02-24T19:03:39+03:00
2024-02-24T19:03:00+03:00
2024
https://1prime.ru/macroeconomics/20240224/843157225.html
Канада передаст Украине свыше двух миллиардов долларов помощи
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Канада в 2024 году окажет Украине военную и финансовую поддержку на 2,24 миллиарда долларов США, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. "Канада предоставит 3,02... ПРАЙМ, 24.02.2024
макроэкономика, экономика, новости, канада, джастин трюдо, украина, помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/31/841843106.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/31/841843106.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/31/841843105.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/31/841843105.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/30/841843093.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/30/841843093.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20240224/843157177.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Канада в 2024 году окажет Украине военную и финансовую поддержку на 2,24 миллиарда долларов США, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
"Канада предоставит 3,02 миллиарда долларов критической финансовой и военной поддержки в 2024 году", — сказал Трюдо на пресс-конференции в Киеве.
Трюдо в субботу посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Киев и Оттава заключили соглашение в области безопасности.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро, на следующие годы выделены 6 миллиардов евро в виде обязательств.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первый транш помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро из одобренных ЕС 50 миллиардов поступят Киеву уже в марте.