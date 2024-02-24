МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Канада в 2024 году окажет Украине военную и финансовую поддержку на 2,24 миллиарда долларов США, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Евросоюз предоставил Украине более 130 миллиарда евро за два года

"Канада предоставит 3,02 миллиарда долларов критической финансовой и военной поддержки в 2024 году", — сказал Трюдо на пресс-конференции в Киеве.

Трюдо в субботу посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Киев и Оттава заключили соглашение в области безопасности.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Украине в 2024 году военную помощь в размере 7,1 миллиарда евро, на следующие годы выделены 6 миллиардов евро в виде обязательств.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что первый транш помощи Украине в размере 4,5 миллиарда евро из одобренных ЕС 50 миллиардов поступят Киеву уже в марте.