РИМ, 24 фев — ПРАЙМ. Лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине, следует из опубликованного ими заявления. Банки призвали Лондон учредить правовые принципы перед изъятием активов РФ

"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине", — говорится в заявлении.

Отмечается, что лидеры приветствуют правовые шаги ЕС по обеспечению использования замороженных активов в связи с соответствующим законодательством.

С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран "Большой семерки" пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС все еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии.