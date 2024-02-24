G7: российские активы останутся замороженными до возмещения _ущерба_ Украине
РИМ, 24 фев — ПРАЙМ. Лидеры стран G7 заявили, что российские суверенные активы останутся замороженными до возмещения "ущерба" Украине, следует из опубликованного ими заявления.
"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, российские суверенные активы в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который причинила Украине", — говорится в заявлении.
Отмечается, что лидеры приветствуют правовые шаги ЕС по обеспечению использования замороженных активов в связи с соответствующим законодательством.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В пятницу газета Politico со ссылкой источники сообщила, что лидеры стран "Большой семерки" пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных российских активов для Украины, поскольку в ЕС все еще не до конца поддерживают эту идею. Как заявил один дипломатов блока, вопрос об использовании активов сложен, а его рассмотрение находится на "предварительной стадии.
https://1prime.ru/macroeconomics/20240224/843157475.html