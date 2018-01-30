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Минфин США опубликовал "кремлевский список" лиц, которые могут попасть под санкции


Экономика
  • Вид на Московский Кремль. Архивное фото
    © AFP, Natalia Kolesnikova

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский список" лиц, которые могут попасть под новые санкции в отношении России.

В списке перечислены 114 российских политиков и 96 представителей бизнеса.

Список не означает, что против данных лиц введены санкции, однако они могут быть введены в дальнейшем. Ряд фигурантов списка уже находятся под санкциями США.

В частности, в список вошло все руководство администрации президента РФ: глава администрации Антон Вайно, первые заместители руководителя администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместители главы администрации Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко, глава президентского протокола Владислав Китаев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПесков назвал беспрецедентным случаем публикацию США "кремлевского доклада"

Фигурантами списка стали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Виталий Мутко, Ольга Голодец, Сергей Приходько и Дмитрий Козак, глава МЭР Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэнерго Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромсвязи Николай Никифоров, глава Минсельхоза Александр Ткачев, министр транспорта Максим Соколов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, предправления "Интер РАО" Юрий Ковальчук, экс-глава "Россетей" Олег Бударгин.

Миллиардеры Роман Абрамович, Владимир Потанин, Леонид Михельсон, Михаил Прохоров, бизнесмен Арас Агаларов, братья Ананьевы, Вагит Алекперов, Петр Авен, Елена Батурина, Олег Дерипаска, глава Сбербанка Герман Греф, глава "Газпрома" Алексей Миллер и другие.

Гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, глава совдира "Евроцемент груп" Филарет Гальчев, глава ритейлера "Магнит" Сергей Галицкий, миллиардеры Алишер Усманов и Виктор Вексельберг, гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, глава "АФК Система" Владимир Евтушенков, глава "Роснефти" Игорь Сечин, миллиардеры Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Сулейман Керимов, Александр Мамут, глава ВТБ Андрей Костин, глава ГК "Сумма" Зиявудин Магомедов, глава "Сибур" Леонид Михельсон, глава "Северстали" Алексей Мордашов, глава группы "ИСТ" Александр Несис.

В доклад также вошли глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, главный владелец аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик, бизнесмены Микаил Шишханов и Борис Минц, основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков, основной бенефициар ММК Виктор Рашников, совладелец холдинга "Новапорт" Роман Троценко.

В "кремлевский доклад" включены российские компании с доходом свыше $2 млрд и с долей государства не менее 25%. Отмечается, что в секретный список США могут войти менее высокопоставленные чиновники РФ и лица с состоянием менее $1 млрд.

"Министерство финансов в секретной части этого доклада предоставляет дополнительную информацию. В эту секретную часть могут быть включены лица, которых нет в несекретном докладе", - говорится в документе.

 

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