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Чемезов: Глава "Автоваза" будет сменен, кандидатуру предложит Renault


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава "Автоваза" AVAZ будет сменен ввиду назначения Николя Мора руководителем регионального подразделения Renault, кандидатуру предложат французы, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Решение есть, и Мор уже назначен руководителем регионального подразделения (регион Евразия) Renault, сейчас подбирают они. Как дадут кандидатуру, будем знать. С нами должны согласовать это предложение", - сказал Чемезов.

Процесс докапитализации "АвтоВАЗа" планируется завершить до конца первого квартала, сообщил Чемезов. "Мы хотели бы сделать это до конца первого квартала. У нас все для этого есть, все решения есть", - сказал Чемезов, добавив, что при этом французской стороне было поставлено условие о ликвидации холдинговой компании Alliance Rostec Auto B.V. и переходе к прямому владению акциями.

При таком раскладе у Renault должно быть в итоге в районе 72-73% акций "АвтоВАЗа", у "Ростеха" - 25%, остальное будет принадлежать миноритариям, уточнил глава госкорпорации.

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