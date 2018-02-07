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Летнее время может вернуться


  • # Северное сияние

МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Представитель "Единой России" внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается вернуть в РФ летнее время. 

Проектом предлагается установить "московское время" равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа. По мнению парламентария, принятие проекта позволит рационально использовать светлое время суток поздней весной, на протяжении трех летних месяцев и ранней осенью не только сэкономит ресурсы, а также укрепит здоровье россиян.

Автор инициативы отмечает, что многочисленные обращения граждан в Госдуму с требованиями "вернуть летнее время" подтверждают выводы научных медицинских работников о вреде здоровью от десинхронизации биологических ритмов с существующей системой времяисчисления.

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