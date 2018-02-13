Артемьев: Bayer подала в суд на ФАС в связи со сделкой по слиянию с Monsanto

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Немецкая Bayer подала в суд на Федеральную антимонопольную службу РФ с связи со сделкой по слиянию с американской компанией Monsanto, заявил глава ФАС Игорь Артемьев на встрече с депутатами внутрифракционной группы "Единая Россия" Госдумы.

"У нас сейчас будет первый суд с ними, они (Bayer - ред.) подали (в суд - ред.) на той неделе и заявили, что они готовы вообще эту сделку не совершать на территории России и вообще отсюда уехать",- сказал он.

В конце 2017 года немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer сообщал, что ожидает закрытия сделки по покупке американской биотехнологической компании Monsanto в начале 2018 года, и для этого продолжает тесно сотрудничать с властями. Bayer собирается приобрести Monsanto за 66 миллиардов долларов.

При рассмотрении сделки в России ФАС в начале ноября пришла к выводу, что она может привести к резкому усилению вплоть до доминирования объединенной компании на всех затрагиваемых рынках РФ и созданию высоких барьеров для входа других компаний. В связи с этим служба предписала компаниям в течение трех месяцев поделиться технологиями для рынков семян и цифрового земледелия, в частности в области селекции.

ФАС в декабре ожидала, что Bayer и Monsanto до марта исполнят предписание службы при их сделке по слиянию в России и договорятся с Высшей школой экономики (ВШЭ) о передаче селекционных технологий. Тем не менее, 9 февраля замглавы ФАС Андрей Цыганов сообщил, что ведомство продлило срок рассмотрения сделки на 6 месяцев.