Суд в рамках мировой АФК с "Роснефтью" снял арест с акций БЭСК и "Детского мира"

УФА, 19 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Башкирии в понедельник освободил от ареста принадлежащие АФК "Система" AFKS 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) в рамках мирового соглашения корпорации с "Роснефтью" ROSN, передается из зала суда. "Суд определил ... отменить арест на 90,47% акций БЭСК", - озвучила решение судья Ирина Нурисламова.

Суд также снял арест с принадлежащих АФК "Система" 52,09% акций "Детского мира" в рамках мирового соглашения. "Арбитражный суд Республики Башкортостан .... определил заявление удовлетворить, отменить обеспечительные меры в виде ареста 52,09% акций ПАО "Детский мир", - сказала судья Ирина Нурисламова, добавив, что также снимается запрет на получение дивидендов по этому пакету.

Суд в понедельник рассматривает два ходатайства "Роснефти" об отмене обеспечительных мер по искам против АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей и на 131,6 миллиарда рублей. Как сообщил представитель "Роснефти" на первом заседании (по снятию обеспечения по иску на 170,6 миллиарда рублей), крупнейшая российская нефтяная компания попросила снять арест с 90,47% акций БЭСК, чтобы АФК "Система" имела возможность выплатить "Башнефти" BANE по мировому соглашению до конца февраля 40 миллиардов рублей.

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" BANE и Башкирии о взыскании с АФК "Система" (владела контрольным пакетом "Башнефти" до конца 2014 года) и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск - о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти".

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. Первый этап уже позади - 28 декабря было перечислено 20 миллиардов рублей. В рамках второго этапа АФК не позднее 28 февраля должна перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей. Согласно мировой, источник финансирования этой выплаты - денежные средства, предоставление которых "Системе" организуется РФПИ под залог освобожденных от ареста акций БЭСК и "Детского мира", а также под иное согласованное обеспечение.

В рамках третьего этапа АФК должна не позднее 30 марта перечислить "Башнефти" еще 40 миллиардов рублей, источник финансирования - кредитные средства, предоставленные "Системе" Сбербанком под залог освобожденных от ареста 31,76% акций МТС MTSS.