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РФ перенесла ввод ограничения на ввоз молочной продукции из Белоруссии на 6 марта


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Сельское хозяйство
  • #Молочная продукция
    © fotolia.com, Lilyana Vynogradova

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Россельхознадзор отложил введение запрета на поставки в Россию молока и ряда видов молочной продукции из Белоруссии с 26 февраля на 6 марта, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

"Новая дата введения ограничений - 18.00 6 марта 2018 года", - сказала она. 

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Россельхознадзор в четверг сообщил о вводе с понедельника, 26 февраля, временных ограничений на ввоз из Белоруссии молока и отдельных видов молочной продукции. Под ограничения попали: пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, сухие, консервированные и сгущенные сливки; молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки; концентрат сывороточный и молочный белок. При этом они не касаются молока в потребительской упаковке.

"Россельхознадзор одновременно сообщает, что партии указанных товаров, поступившие на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 18.00 6 марта 2018 года, будут возвращены в Республику Беларусь", - добавила пресс-секретарь.

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