Ericsson запустит в коммерческую эксплуатацию сеть 5G к концу 2018 г

БАРСЕЛОНА, 26 фев - ПРАЙМ. Ericsson с рядом партнеров запустит в коммерческую эксплуатацию сеть 5G уже к концу 2018 года, заявил президент компании Бёрье Экхольм (Borje Ekholm).

Он рассказал, что Ericsson заключил 38 соглашений с операторами связи в сфере тестирования 5G. При этом, по его словам, технология уже готова к использованию.

"В прошлом году мы поставили рекорд скорости передачи данных во время тестирования технологий 5G в нашем центре в Остине (штат Техас, США), а также представили новые продукты и сетевые услуги, облегчающие переход на 5G. В этом году мы завершили формирование своей платформы 5G ... У нас появилось коммерческое программное обеспечение для беспроводной и транспортной сетей, использование которого позволит операторам запустить 5G, начиная с четвертого квартала 2018 года", - сказал Экхольм на пресс-брифинге для аналитиков и журналистов в рамках MWC.

Он отметил, что компания заключила несколько контрактов, по условиям которых сети 5G будут запущены в коммерческую эксплуатацию уже к концу этого года.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует внедрить новый стандарт к 2020 году. Планируется, что в отличие от мобильных сетей предыдущих поколений новая сеть будет состоять из большего количества базовых станций и различных приемо-передающих устройств с меньшим радиусом действия, работающих на частоте от 5 ГГц до 100 ГГц.

Российские операторы уже ведут подготовку к внедрению 5G. "Мегафон" MFON, несмотря на то, что стандарт еще не утвержден, уже провел тестирования сети в РФ. Компания также является первым оператором связи в РФ, получившим частотный диапазон 3400-3800 МГц и 25250-29500 МГц для построения тестовых зон 5G в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года. "Ростелеком" RTKM, в свою очередь, подписал соглашения о строительстве сетей 5G в Иннополисе, инновационном центре "Сколково" и Эрмитаже.