S&P повысило рейтинги ряда ведущих компаний РФ, "Роснефти" рейтинг сохранен

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) вслед за повышением суверенного рейтинга РФ повысило рейтинги ряда крупных российских госкомпаний, включая "Транснефть", "Газпром" GAZP и РЖД, следует из сообщения S&P.

Долгосрочный рейтинг "Транснефти" в иностранной валюте повышен до "BBB-" с "BB+", прогноз - стабильный, долгосрочный рейтинг в местной валюте – до "BBB" с "BBB-".

Долгосрочные кредитные рейтинги "Газпром нефти", ФСК, РЖД, ФПК, "Русгидро" и "Россетей" в местной и иностранной валютах повышены до "BBB-" с "BB+", прогноз - стабильный. Краткосрочные рейтинги "Русгидро", ФПК и "Россетей" в обеих валютах повышены до "A-3" с "B".

Долгосрочный рейтинг "Газпрома" в иностранной валюте повышен до "BBB-" с "BB+" со стабильным прогнозом, в местной - до "BBB" с "BBB-". Краткосрочный рейтинг "Газпрома" в иностранной валюте повышен до "A-3" с "B", в местной валюте – до "A-3"с "A-2".

При этом, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента "Роснефти" ROSN на уровне "BB+", несмотря на повышение рейтинга России, сообщает агентство.

"Мы считаем, что ликвидность "Роснефти" остается зависимой от рефинансирования кредитов местных банков... Подход правительства к управлению ликвидности "Роснефти" с момента подпадания компании под санкции заставляет нас подвергнуть сомнению связь компании и правительства", - говорится в релизе агентства.

Прогноз по рейтингу "Роснефти" остается позитивным.

На прошлой неделе, 24 февраля, Standard & Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+" благодаря взвешенному экономическому курсу и улучшению механизма трансмиссии денежно-кредитной политики. Прогноз по рейтингу РФ стабильный.