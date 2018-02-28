Колокольцев: Ущерб от выявленной коррупции за прошлый год составил 37,5 млрд руб

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Глава министерства внутренних дел России (МВД) Владимир Колокольцев в ходе итоговой коллегии ведомства заявил, что за прошлый 2017 год ущерб от выявленных коррупционных преступлений составил 37,5 миллиарда рублей.

Всего, заявил министр внутренних дел, было задокументировано почти 30 тысяч преступлений, из которых три четверти были запротоколированы сотрудниками полиции РФ. Общий размер причиненного ущерба составил 37,5 миллиарда рублей.

"Приняты меры для его возмещения в объеме 26,5 миллиарда рублей. Органами внутренних дел установлено 13 тысяч, причастных к коррупционным преступлениям. Каждый 12 из них занимал должность в органах исполнительной или законодательной власти", - пояснил глава МВД.

Ущерб страны от выявленных за 2017 год фактов незаконного вывода средств за рубеж превысил 76 млрд рублей, отметил Колокольцев.

Говоря о раскрываемости преступлений, которые совершаются с использованием компьютерных и интернет-технологий, министр отметил, что этот показатель все еще в России на низком уровне. "На низком уровне находится раскрываемость преступлений против собственности, совершаемых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий", - пояснил он.