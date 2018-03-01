Суд отклонил жалобу Siemens на отказ в иске к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам"

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение нижестоящего суда, который отклонил иск немецкого концерна к структурам "Ростеха" по поставкам турбин для строящихся в Крыму теплоэлектростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Дочка" Siemens обжаловала отказ в иске к "Ростеху" по "крымским турбинам"

"Решение арбитражного суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении тройки судей.

Представители истца считают, что позиция ответчика при заключении договора, который содержал пункт запрета использования турбин на территории крымского полуострова, изначально носила характер "притворности", поскольку ответчик на от момент "уже знал, где будет использовано оборудование". Обман, по словам истца, подтверждается материалами дела.

"Суд сделал неверный вывод относительно того, что факт обмана не доказан. Уже на момент заключения договора ответчик знал, что будет использовать данное оборудование в Крыму", - сказал представитель Siemens в суде, отметив, что если бы компания знала, где будет применено оборудование, то договор на поставку четырех газово-турбинных установок заключен бы не был.

Ответчик в свою очередь указал, что "гипотеза истца" строится лишь на вымысле и является "голословной".

При этом, Siemens пока не решил, будет ли подавать кассационную жалобу на отказ в иске к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам", сообщил представитель компании. "Решение будет принято после изучения мотивировочной части", - сказал представитель Siemens.



