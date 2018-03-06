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Нацразведка США: Минфин объявит о новых санкциях против РФ в течение недели


МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Нацразведка США сообщила, что Минфин объявит о новых санкциях против РФ в течение недели. При этом, президент США Дональд Трамп поддерживает министерство финансов США в работе над санкциями против России, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу ведомства Стивена Мнучина.

"Мнучин вновь отметил, что Минфин и государственные департаменты работают над санкциями, чтобы обеспечить соблюдение закона, выпущенного конгрессом в прошлом году, об усилении наказания для России",- добавляет агентство.

Мнучин добавил, что может увеличить финансирование команды его ведомства, работающей над санкциями против РФ.

Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели - всего 210 человек. Список был также подготовлен в соответствии с законом CAATSA. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем. После публикации списка Мнучин уже несколько раз заявлял, что эти санкции уже разрабатываются и будут введены в скором времени.


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Санкции против РФ

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