Германия разрешила строить газопровод "Северный поток-2"

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Nord Stream 2 получила все разрешения от Германии на строительство "Северного потока-2", говорится в сообщении компании.

"Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ", - говорится в сообщении.

В январе Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания получила все необходимые разрешения на строительство "Северного потока-2" в Германии.

"Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 километров получены", - цитирует пресс-служба менеджера по получению разрешений в Германии Nord Stream 2 Йенса Ланге.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".