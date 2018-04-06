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ЕК поддержит Киев в переговорах с РФ о новом контракте на транзит газа с 2020 г


Газ / Компании
  • #Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
    © AFP, Emmanuel Dunand

КИЕВ, 6 апр - ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) поддержит Киев в переговорах с Москвой в вопросе заключения начиная с 2020 года нового контракта по транзиту российского газа по территории Украины. Об этом в пятницу заявил глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори на брифинге в Киеве в пятницу.

"Мы будем предоставлять поддержку Украине в переговорах по транзиту после того, как закончит действие текущий контракт, то есть с 2020 года... возможно, в трехстороннем формате", - сказал Ристори в пятницу на брифинге в Киеве.

Помимо этого сообщается, что Еврокомиссия будет просить "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" выполнять решение арбитражного суда, особенно - в части исполнения текущего договора и поставки законтрактованного газа.

Ристори отметил, что Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат строительство "Северного потока-2", однако о санкциях речи не идет.

"Мы будем просить обе стороны соблюдать решение Стокгольмского арбитража и выполнять его. Особенно в части выполнения текущего договора и поставок того газа, который был законтрактован", - подытожил Ристори.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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