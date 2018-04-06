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США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний


Экономика

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Российские бизнесмены Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг вошли в новый санкционный список США, сообщает Минфин страны.

Всего под новые санкции Соединенных Штатов попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, отмечается в сообщении.

Также в списке - глава "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава ВТБ Андрей Костин, глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов.

Что касается компаний, то в список попали "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Русал", "Базовый элемент", "Евросибэнерго", группа компаний "Ренова", "Газпром бурение", группа ГАЗ.

Нынешние санкции не являются ответом на какие-либо конкретные действия, это ответ Вашингтона на "дестабилизирующее поведение РФ". Санкции не направлены против народа России, США остаются открытыми к диалогу, заявил представитель администрации США.

По его словам, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии, и кибератак. "Но наиболее важно - это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества", - сказал он.

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Санкции против РФ

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