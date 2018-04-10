Чистый отток капитала из РФ в I квартале снизился в 1,2 раза

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в первом квартале снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,2 раза и составил 13,4 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в I квартале 2018 года, по оценке Банка России, составил 13,4 миллиарда долларов... При этом, в отличие от ситуации годом ранее, когда чистое кредитование частным сектором России внешнего мира осуществлялось преимущественно за счет операций банков, в прошедшем квартале текущего года его величина сложилась в результате увеличения зарубежных активов прочих секторов", - говорится в комментарии регулятора.

В конце марта ЦБ увеличил прогноз оттока капитала из РФ в 2018 году с прежних 16 миллиардов долларов до 19 миллиардов долларов. Перед этим регулятор менял прогноз по движению капитала в декабре прошлого года – тогда он был поднят с 10 миллиардов долларов.

Согласно данным Банка России за 2017 год, чистый отток капитала из РФ вырос в 1,6 раза, до 31,3 миллиарда долларов с 19,8 миллиарда долларов в 2016 году. Основным источником вывоза являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств.