США могут снять санкции с "Русала"

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут снять санкции с российской металлургической компании "Русал" в случае отказа миллиардера Олега Дерипаски от контроля над компанией.

Минфин США продлил до октября срок завершения контрактов с "Русалом" в рамках санкций >>

Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control).

Сразу после сообщения бумаги "Русала" на Московской бирже растут более чем на 10% на сообщениях Минфина США.

К 15.04 мск бумаги "Русала" дорожали на 13,3%.