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Госдума разработает проект о наказании за исполнение санкций США


Экономика

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Нижняя палата парламента РФ разработает проект закона, который вводит уголовную ответственность для физических лиц за соблюдение санкций США на территории Российской Федерации. Как заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, документ могут принять до конца весенней сессии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин выступал за введение ответственности, в том числе - уголовной, в отношении тех лиц, кто в своей деятельности на территории России будет руководствоваться решениями иностранных государств по санкциям.

"Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России", - пояснил Исаев и выразил уверенность в том, что этот проект будет принят в весеннюю сессию.

Парламентарий пояснил, что уголовная ответственность может быть предусмотрена только для физических лиц, и отметил, что для юридических лиц предлагается ввести штрафы.

"Эта тема тоже сейчас обсуждается", - сказал он и подчеркнул, что штрафы могут быть "достаточно высокие".

"Эта деятельность, с нашей точки зрения, преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции", - подчеркнул депутат.

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Санкции против РФ

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