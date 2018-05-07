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Путин поручил до 2024 г обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира


Экономика

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил до 2024 года обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик, обеспечить рост экономики выше мирового, инфляцию не выше 4%, сообщается в подписанном президентом указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года ... вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительству поручено обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере и создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

Также правительству указано к 2024 году увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, текст указа приводит пресс-служба Кремля.

Данное поручение дано в рамках указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить... увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до одного миллиарда долларов США в год)", - говорится в документе.

 Президент России Владимир Путин в указе о стратегических целях РФ поручил улучшать жилищные условия не менее пяти миллионов семей ежегодно, текст указа приводит пресс-служба Кремля.

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