МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ, Александр Жирнов. Путин в ходе инаугурации обозначил в своей речи программу развития страны

Президент России Владимир Путин, переизбранный на новый срок, 7 мая вступил в должность главы государства. Это уже четвертая церемония инаугурации российского лидера в его политической карьере.

В своей речи после произнесения текста присяги Владимир Путин обозначил основные приоритеты предстоящей работы. Он подчеркнул, что страна входит в исторический период, который определит ее судьбу на многие десятилетия. Президент отметил необходимость прорыва во всех сферах и призвал представителей власти обеспечить достойный уровень жизни и возможность самореализации граждан России, которые, как и их предки, должны сделать все для укрепления державы. Путин поручил до 2024 г обеспечить вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира

"Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу отечества на десятилетия вперед. Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России", — заявил Путин.

По мнению российских политических деятелей, опрошенных агентством "Прайм", речь президента Российской Федерации, которую внимательно слушали в России и за ее пределами, стала краткой программой развития государства. Несмотря на существующие трудности, эта программа будет выполнена. Для ее реализации необходимо объединение усилий всех граждан страны.

Планы страны связаны с планами людей

Председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Дмитрий Мезенцев уверен, что церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России стала особым историческим событием. В своей речи глава государства обозначил свое глубокое понимание тех задач, которые стоят сегодня перед страной. Медведев стал человеком-сигналом от Путина

"Важно, что, подчеркнув колоссальную ответственность перед каждым из граждан России, перед всем многонациональным народом, ответственность перед нашей страной, Путин отметил, что его долг и смысл всей его жизни – сделать все возможное для России, ее успешного настоящего и будущего, ее процветания. Президент подчеркнул, что для него нет ничего выше этой цели", - сказал Мезенцев.

Сенатор отметил, что в речи при вступлении в должность президента Владимир Путин затронул многие вопросы, соотносящиеся по сути с положениями Послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Абсолютное большинство граждан страны и международных наблюдателей оценивают Послание, как программу, философию развития, становления экономики, современной системы социальных отношений, новое позиционирование России, имеющей в своей истории тысячелетнюю государственность.

"Президент подчеркнул, что мы справились с труднейшими экономическими и социальными проблемами. Он сказал о том, что нам не должно отрываться от своих корней, от своей истории, национальной культуры, напомнил о связи многих поколений россиян, которые боролись за успехи своей страны на протяжении веков", - сказал Мезенцев.

Сегодня, добавил сенатор, у всех нас есть право гордиться своей историей. Особенно важно, что эти слова президента прозвучали в преддверии очередной годовщины великой Победы над фашизмом.

Важно, с точки зрения Мезенцева, что президент в своей речи отметил повестку прорывного развития.

"Мы сами должны определять свое будущее, воплощать самые смелые планы и мечты, к которым относятся современная экономика, умение вписаться в требования и ритмы нового технологического уклада. Это – безусловная гарантия того, что граждане страны должны жить достойно, а социальный стандарт для россиян должен с каждым годом становиться все более комфортным", - сказал Мезенцев.

В словах президента, добавил сенатор, есть четкое указание на то, что Россия открыта к диалогу. Вместе с партнерами она будет продвигать интеграционные проекты.

"Сразу вспоминается Евразийское экономическое сообщество, широкая повестка в рамках взаимодействия БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества , инициатива главы государства о большом евразийском партнерстве, которые говорят о наращивании деловых, гуманитарных, научных связей, основанных на фундаменте равноправия и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами в интересах мира и стабильности как на Евразийском континенте, так и на планете в целом", - сказал Мезенцев.

Сенатор добавил, что сегодня к речи главы российского государства было приковано внимание всего мира. И Путин подчеркнул, что Россия – сильный, влиятельный и активный участник международной жизни, и это особо доказывает период с 2000 года. Для Российской Федерации безопасность и обороноспособность страны – один из приоритетов, но это совершенно не мешает открытости к диалогу и готовности вести его в рамках решения самых сложных вопросов международной повестки дня. Путин в четвертый раз возглавил Россию

Мезенцев напомнил, что если оглянуться в недавнее прошлое, наша огромная страна была традиционно сильна по многим направлениям. На рубеже 1980-х годов даже в области электроники мы шли вровень с ведущими мировыми державами.

"Но надо помнить, сколь горек и тяжел был этап развала Советского Союза и становления экономики новой России, нового уклада на рыночных принципах, формирования нового законодательства, нормативной базы, новых подходов, региональной компоненты управления, вертикали власти. Это все делалось абсолютно с нуля. Нужно было искать людей, которые были готовы и могли этим профессионально заниматься. И эти космические задачи принципиально решены", - сказал Мезенцев.

Сегодня, подчеркнул он, Россия находится на том этапе, когда важно совершенствование развития, которому не стали серьезной помехой даже антироссийские санкции.

"Мы говорим, что санкционное давление оказывает на нас влияние, но оно совершенно не имеет того эффекта, на которое рассчитывали те, кто проявляет по отношению к нам недружественное отношение", - сказал Мезенцев.

Российский политик считает значимым, что глава государства связал огромные планы великой страны с задачами и частными проблемами простых граждан, которые миллионы людей решают каждый день в поддержку своих семей, своих родных, близких .

"Это все взаимосвязано. Жизнь и запросы гражданина должны соотноситься с жизнью и запросами всей страны. Если глава государства говорит о том, что мы обязаны слышать и понимать запрос и частные проблемы человека, – это очень важный индикатор. Индикатор того, что государство не подавляет гражданина, а гражданин помнит о своей ответственности и своих обязанностях перед государством", - сказал Мезенцев.

Реализация программы потребует объединения усилий

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич отметил слова президента о том, что все проблемы, которые создали и еще создадут России, требуют объединения усилий.

"Без единства нам с ними бороться будет крайне тяжело. Несмотря на все усилия, сделанные Западом для того чтобы через «мягкую силу», через экономику остановить Россию, у него это не получилось", - сказал Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что изменить эту ситуацию западным странам не удастся. Их задача абсолютно невыполнима.

"Движение приостановлено, но рост все равно есть. Я абсолютно убежден, что те трудности, которые мы сегодня испытываем, в конечном итоге будут превращены в плюсы, потому что мы крайне самодостаточны. Мы большие и серьезные", - добавил Клинцевич.

Сенатор добавил, что сегодня необходимо побороть внутренние проблемы, включая и коррупцию. Ключевыми моментами в речи Путина он считает то, что Россия должна быть сильной, независимой, с экономикой, гарантированной собственным суверенитетом, достойным уровнем жизни россиян.

Клинцевич также отметил, что слова президента в короткой речи, которую слушал весь мир, были отточены до мелочей. Каждое слово является программой, которую надо правильно понимать. Жизнь покажет, но есть уверенность, что эта программа будет выполнена.

"Есть, конечно, много нюансов. В том числе и в борьбе кланов, противоречия, которые будут мешать, будут затронуты какие-то интересы, и президент говорил об этом. Интересы отдельных групп людей не должны противоречить интересам страны и людей, живущих в ней. С этими противоречиями придется бороться. Жестко ставить людей на место. Я убежден, что в нынешних условиях, будет сделана очень серьезная корректировка и в структуре власти и в направлениях ее деятельности и в полученных результатах", - добавил Клинцевич.



